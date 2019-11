Grootvader krijgt voorwaardelijke celstraf voor aanranding van 7-jarige kleindochter Siebe De Voogt

25 november 2019

13u22 0 Beernem Een 58-jarige grootvader uit Beernem heeft een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen voor aanranding van de eerbaarheid van z’n kleindochter. Het meisje was op het moment van de feiten amper 7 jaar oud.

De feiten speelden zich af tussen 1 januari 2017 en 1 augustus 2017. De kleindochter woonde in die periode in bij haar grootvader C.V. (58) uit Beernem. “Op een zondagmorgen kwam het meisje bij de beklaagde in bed gekropen om spelletjes op z’n gsm te spelen”, vertelde de procureur. “Het meisje lag met haar rug naar hem en werd plots aangerand. Ook nadien speelden zich nog gelijkaardige feiten af.” Het parket noemde het gedrag van C.V. verwerpelijk. “Hij snapte niet dat dergelijke zaken niet getolereerd worden. Hij liet zelfs uitschijnen dat het slachtoffer zelf grensoverschrijdend gedrag had gesteld.”

Het meisje werd na de aanranding weggehaald uit het gezin en geplaatst in een instelling. “Ze is voor het leven getekend”, stelde de procureur, die een straf vorderde gekoppeld aan probatievoorwaarden. De advocaat van C.V. benadrukte dat zijn cliënt wel degelijk spijt heeft. “Er zijn wel degelijk dingen gebeurd die verwerpelijk zijn”, pleitte hij. “Mijn cliënt heeft een alcoholproblematiek en woont nu in bij z’n broer.” Ook de grootvader nam op het einde van de zitting het woord. “Ik heb een stommiteit begaan en zou de tijd terugdraaien moest ik dat kunnen.”