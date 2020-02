Govaertskapel in Oedelem krijgt restauratiebeurt Bart Huysentruyt

12 februari 2020

09u01 0 Beernem De gemeente Beernem start met een restauratieproject voor de kapelletjes op haar grondgebied. De Oedelemse Govaertskapel is als eerste aan de beurt.

“We hebben zeventien toegankelijke kapellen in onze gemeente”, zegt schepen van Erfgoed Patricia Waerniers (CD&V). “Ze zijn beeldbepalend en hebben een grote waarde voor Beernem. Daarom zullen we eigenaars en verzorgers uitnodigen, een informatiebord plaatsen en een vorm van peterschap uitwerken.” De Govaertskapel is als eerste aan de beurt. Die is in handen van de kerkfabriek Sint-Lambertus. “Twee studenten Bouwkunde gaan een restauratiestudie opmaken”, zegt Waerniers. “Daarna werken we een regeling uit met de kerkfabriek en gaan we met de buurt in gesprek.” De neogotische Govaertskapel dateert uit 1884 en werd ooit door de familie Govaert gebouwd. Ze wordt ook wel eens de bedevaartskapel genoemd.