Glaasje drinken na burgerlijke trouw? Dat kan voortaan op het gemeenteplein Bart Huysentruyt

13 oktober 2020

12u51 0 Beernem Het gemeentebestuur van Beernem gaat in op de suggestie van raadslid Anja Coens (CD&V) om op het gemeenteplein ruimte te voorzien voor trouwers die na de plechtigheid een glaasje willen drinken met familie en vrienden.

“Voor de coronacrisis was ik aanwezig op een huwelijksviering van vrienden in het gemeentehuis”, legt Anja Coens uit. “Ik merkte dat die viering heel verzorgd was en dat er tijd en ruimte gegeven wordt voor een persoonlijke toets. Nadien werd door het jonge trouwkoppel een glaasje aangeboden op het gemeenteplein voor alle aanwezigen. Een heel mooi moment.

De ceremonieruimte op het gemeenteplein wordt gedragen door het gemeentebestuur. “Door het plaatsen van bloembakken voorzien we voor het gemeentehuis ruimte die kan dienen als ceremonieplaats voor trouwers”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Een tentje, foodtruck, of een bar kan geplaatst worden, waarbij we kosteloos elektriciteit aanbieden. Handig om weten is dat we bij de huwelijksaangifte aan de trouwkoppels meegeven dat ze ook een beroep kunnen doen op de twee horecazaken in de buurt: café ’t Nieuw Gemeentehuis en de cultuurcafé De Kleine Beer.” De parkeerplaatsen voor personen met een handicap die binnen de ceremonieruimte liggen blijven toegankelijk.