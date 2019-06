Gemeentepersoneel leert elkaar kennen tijdens eerste teambuilding Bart Huysentruyt

07 juni 2019

08u25 0 Beernem Het gemeentepersoneel van Beernem heeft er een geslaagde eerste teambuildingsdag opzitten.

“We willen hiermee onze waardering uiten voor onze medewerkers die zich dagelijks inzetten voor onze gemeente”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). In de voormiddag konden de deelnemers kiezen uit verschillende workshops. Ze konden vliegen met drones, mountainbiken, schieten op staande wip, karabijnschieten, pottenbakken of kajakken. Daarna werd in De Kijkuit de barbecue aangestoken, waarna de deelnemers zich konden uitleven tijdens highlandgames, hoogteparcours en andere teambuildingsactiviteiten.