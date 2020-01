Gemeentebestuur laat in haar kaarten kijken: kom naar de ‘Ronde van Beernem’ Bart Huysentruyt

17u05 0 Beernem Het gemeentebestuur van Beernem nodigt haar inwoners uit op de ‘Ronde van Beernem’. Dat zijn vier infoavonden over het meerjarenplan tot en met 2025.

“Wellicht zijn de inwoners benieuwd naar wat we voor Beernem in petto hebben de komende jaren”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Daarom doen we deze ronde van Beernem. We gaan in de vier kernen langs om een toelichting te geven over het meerjarenplan. Ook geven we telkens wat informatie over de toekomst van de buurt waar we de toelichting geven. We starten onze ronde in Oostveld. Eindigen doen we in Sint-Joris. Tussendoor stoppen we in Beernem en Oedelem.” Concreet kan je op maandag 13 januari naar parochiezaal Oostveld, op maandag 20 januari naar De Kleine Beer, op dinsdag 28 januari naar Het Schepenhuys en op maandag 3 februari naar zaal Sinjo. De avond start telkens om 19.30 uur. Inwoners kunnen gemakkelijk inschrijven via www.beernem.be/rondevanbeernem, via 050/28.91.20 of via het evenement op de Facebookpagina van de gemeente.