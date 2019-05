Gemeente neemt maatregelen aan gevaarlijk kruispunt in afwachting van herinrichting in 2020 Mathias Mariën

21 mei 2019

14u47 0 Beernem Het gemeentebestuur van Beernem zal op korte termijn maatregelen om het gevaarlijke kruispunt aan de Berendonkstraat en Zuiddammestraat beter te beveiligen. Vorige week nog raakten vijf mensen gewond bij een zwaar ongeval. “In de loop van volgend jaar wordt dan het volledige kruispunt heringericht", zegt burgemeester Jos Sypré.

Buurtbewoners klagen al langer over het gevaarlijke kruispunt. Vorig weekend liep het grondig fout toen drie wagens op hetzelfde moment het kruispunt opreden. Er vielen vijf gewonden, maar voor de inwoners was het vooral hét bewijs dat er bijkomende maatregelen moeten komen. Nu al staan er haaientanden op het wegdek, maar blijkbaar volstaat dat niet. Afgelopen weekend nog kwam het opnieuw tot een bijna-botsing. Burgemeester Jos Sypré is op de hoogte van het probleem en belooft maatregelen. “In 2020 wordt het volledige kruispunt sowieso heringericht in het kader van een fietspaden- en rioleringsproject. Maar we willen als gemeente niet zo lang wachten en gaan daarom op korte termijn al ingrijpen. Vooral wie uit de Zuiddammestraat komt en de omgeving niet goed kent, krijgt het gevoel dat de baan gewoon doorloopt. De beperkte zichtbaarheid maakt het een zeer gevaarlijk punt”, aldus de burgemeester. Concreet zal op het schepencollege voorgesteld worden om stopborden te plaatsen met bijhorende stopstrepen.