Gemeente Beernem trekt fietsvergoeding voor medewerkers op Bart Huysentruyt

25 januari 2020

15u24 0 Beernem Het gemeentebestuur van Beernem trekt de fietsvergoeding voor haar medewerkers op tot het maximale tarief van 0,24 euro per kilometer. Nu maken 120 personeelsleden gebruik van de vergoeding, die op 0,20 euro ligt.

“We willen van Beernem een fietsgemeente maken en dus doen we inspanningen”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Met 0,24 euro per kilometer bepalen we het bedrag op het maximaal vrijgestelde van fiscale en sociale zekerheidsbijdragen. Hopelijk krijgen we zo nog meer mensen op de fiets.”

Het bestuur gaat niet in op een amendement van oppositiepartij N-VA om in te tekenen op het concept ‘Bike to work’. Dat stimuleert het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen. “Het zou ons behoorlijk wat geld kosten”, zegt Sypré. “We beogen een meer structureel verankerde motivatiebron om het fietsen te stimuleren.”