Geld, laptop en kledij gestolen bij drie inbraken in wagens Siebe De Voogt

06 december 2019

16u18 0 Beernem In Beernem vonden donderdagnacht drie inbraken plaats in geparkeerde wagens. De daders namen de vlucht met onder meer een laptop, geld en kledij.

In de Waterstraat braken dieven rond 3.30 uur binnen in een auto. Ze graaiden een laptop en portefeuille mee en namen de vlucht. In dezelfde straat werd vrijdagmorgen nog een inbraak vastgesteld in een wagen. Daar namen de daders onder meer kledij mee. Het derde feit vond plaats in de Guido Gezellestraat. Inbrekers braken een auto open op de oprit voor een woning en vluchtten weg met cash geld. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de inbraken.