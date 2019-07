Geen windmolens langs Merlebeek: aanvrager trekt plannen in Bart Huysentruyt

02 juli 2019

10u03 6 Beernem De nv W-Kracht heeft de aanvraag voor de exploitatie van een windturbinepark met drie windturbines in de Halvemaanstraat in Beernem ingetrokken.

Dat is opvallend, want het plan voor drie windmolens was erg concreet. Al verschillende partijen moesten hun adviezen uitbrengen. Het college van burgemeester en schepenen van Beernem verleende ongunstig advies. Er kwam ook veel protest van de buurtbewoners die vreesden voor lawaaihinder en slagschaduw. Met het intrekken van de aanvraag is het dossier rond de windmolens stopgezet. De provincie zal zich dus niet meer uitspreken over de aanvraag.