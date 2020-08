Geen kerstmarkt of Bunkerrock in 2020 Bart Huysentruyt

24 augustus 2020

15u02 0 Beernem De vzw Den Bunker annuleert alle activiteiten in 2020. Dat betekent dat er in het najaar geen Bunkerrock of kerstmarkt is in Beernem.

Net als op veel andere plaatsen in Vlaanderen zullen er door vzw Den Bunker in 2020 geen activiteiten plaatsvinden. De zeepkistenrace, comedy-avond, BunkerRock, De Halloweentocht en de kerstmarkt gaan dit jaar niet door. “We weten niet wat kan en tegen het najaar zal kunnen”, motiveert Goran Vanneste de beslissing. “Iets organiseren op deze manier is bijna onmogelijk. Zodra de omstandigheden beter zijn, voorzien we iedereen graag van een drink op de Oedelemse markt. We hopen uit de grond van ons hart in 2021 terug te kunnen knallen op onze activiteiten en het EK-voetbal.”