Geen extra treinen voor Beernem, ook geen fietsers toegelaten in nieuwe tunnel aan station Bart Huysentruyt

07 juni 2020

09u05 0 Beernem De gemeente Beernem is er – voorlopig – niet in geslaagd om een extra treinaanbod te bekomen. In het nieuwe vervoerplan van de NMBS voor 2020-2023 zijn er voor Beernem geen wijzigingen, hoewel Beernem daar wel om gevraagd had. “We laten het hier niet bij”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

In een laat antwoordschrijven van de NMBS verwoorden ze dat de uiteindelijke selectie van de projecten die werden opgenomen in het nieuwe vervoersplan 2020-2023 gebeurde op basis van strategische criteria. Het vervoersplan werd eind december 2019 goedgekeurd door de Raad van Bestuur van NMBS en recent, op 11 april, gaf ook de ministerraad zijn goedkeuring aan het plan.

NMBS organiseert in het najaar een roadshow waarbij ze het nieuwe vervoerplan zullen toelichten. “We geven niet af”, zegt Sypré, die op de gemeenteraad een vraag van raadslid Piet De Rycke (CD&V) beantwoordde. “Vanuit het schepencollege richten we een schrijven aan de NMBS, alsook aan de bevoegde federale minister Goffin om ons ongenoegen te uiten dat er niet ingegaan wordt op de nochtans heel redelijke vraag van Beernem om het treinaanbod bij ons te vergroten. Intussen zijn er omtrent onze vraag al parlementaire tussenkomsten gedaan. Politieke druk van alle Beernemse partijen zal wenselijk zijn om samen een groter treinaanbod op de rails te krijgen.”

Fietsers niet au sérieux

Intussen is ook duidelijk dat bij de heraanleg van de stationsomgeving de fietsers geen toelating zullen krijgen om de nieuwe voetgangerstunnel te gebruiken. Ook hier is Sypré ontgoocheld. “Momenteel worden de fietsers niet au sérieux genomen bij het vernieuwen van de stationsomgeving. De gevraagde fietstunnel komt er niet. Het is jammer dat er in de nieuwe voetgangerstunnel die nochtans uitgerust wordt met zachte aanloophellingen niet mag gefietst worden. Ik blijf evenwel aandringen op een fietsvriendelijke ontsluiting van de stationsomgeving. Het is belangrijk dat we met Tuc-rail/Infrabel, de provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest samen tot een akkoord komen naar een waardig alternatief voor een tunnel. In het meerjarenplan hebben we alvast 100.000 euro voorzien om mee te investeren in een goede oplossing.”