Foodtruck-festival verlaat stationswijk Beernem Bart Huysentruyt

17 juni 2019

18u08 0 Beernem Het Foodtruck-festival in Beernem vindt dit jaar niet meer plaats in de stationswijk door de werken daar.

Dat vernam initiatiefneemster Barbara Vandenbrande van het gemeentebestuur. “De formule is een succes. Na drie geslaagde edities is het Foodtruck-festival een echte traditie geworden. Het is goed dat het festival niet wordt stopgezet. De Beernemse aanpak wordt nu zelfs gekopieerd in onze buurgemeenten Oostkamp en Damme.” Met enige bezorgdheid kijkt Barbara naar de plannen van het gemeentebestuur om het festival te vervangen door andere formule. “Er is sprake van een nieuw evenement rond voeding met inbreng van lokale handelaars, landbouwers en lokale voedselproducenten en verdelers. Op zich is zo’n evenement een goed idee. Dat steunen we zeker. Maar het zou jammer zijn, mocht dat ten koste gaan van het succesvolle Foodtruck-festival.” De voorbije drie jaar namen de mobiele eet- en drankstandjes bij het begin van de zomer het parkeerpleintje in de Hubert d’Ydewallestraat in aan het station.