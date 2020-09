Fietsster (19) lichtgewond na aanrijding met wagen Siebe De Voogt

23 september 2020

17u14 3 Beernem In de Albrecht Rodenbachstraat in Beernem is woensdagvoormiddag een 19-jarige fietsster aangereden door een wagen. De vrouw uit Jabbeke raakte lichtgewond.

Het ongeval vond omstreeks 10.45 uur plaats. Een 30-jarige vrouw uit Beernem reed met haar Mitsubishi in de richting van de Sint-Andreaslaan, toen ze het slachtoffer dat in de andere richting reed met haar zijspiegel raakte. De fietsster kwam ten val en liep daarbij lichte verwondingen op. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek.