Fietser (69) weggebracht met MUG-heli na aanrijding door wagen: man verkeerde even in levensgevaar Siebe De Voogt

13 mei 2020

19u47 10

Beernem In de Wingene Steenweg in Beernem is woensdag een 69-jarige fietser uit Beernem aangereden door een wagen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgevlogen naar het ziekenhuis door de MUG-heli, maar was snel buiten levensgevaar. De politie onderzoekt de omstandigheden van de aanrijding.

Het zware ongeval vond omstreeks 17.15 uur plaats. De 69-jarige Beernemnaar werd aan een oversteekplaats gegrepen door de Mercedes van een 36-jarige man uit Drogenbos die in de richting van Wingene aan het rijden was. Het slachtoffer kwam op de motorkap van de wagen terecht en liep daarbij zware verwondingen op. De MUG-heli kwam ter plaatse en bracht de fietser in levensgevaarlijke toestand over naar het ziekenhuis. Volgens de politie Het Houtsche stabiliseerde zijn toestand in de loop van de avond. “Het slachtoffer liep een serieuze hoofdwonde op en breuken aan z'n twee benen, maar is buiten levensgevaar”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch.

De politie deed de nodige vaststellingen en onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De Wingene Steenweg was door de aanrijding een tijdlang versperd voor het verkeer. Daardoor ontstond in beide richtingen een file. De brandweer zorgde voor de nodige signalisatie.