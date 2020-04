Fietsbrug en jaagpad in Beernem weer open voor fietsers: “Maar mogelijk in weekend weer dicht” Bart Huysentruyt

20 april 2020

15u49 0 Beernem De fietsbrug en het jaagpad, tussen de jachthaven en de Miseriebocht, zijn opnieuw open voor fietsers en wandelaars. Afgelopen weekend werden die populaire routes afgesloten om sociale distancing te bewaren.

“Het is geen geheim dat de fietsbrug enorm veel fietsers aantrekt. Dagelijks fietsen of wandelen meer dan duizend mensen over de fietsbrug. Tijdens het weekend, en zeker op zonnige dagen, loopt dit aantal nog op”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). De omleiding is niet zo ver. In de plaats van de fietsbrug kunnen fietsers en wandelaars de Louisabrug gebruiken waar je aan beide kanten van de brug kan fietsen en wandelen. Fietsers die niet meer langs het jaagpad kunnen fietsen, kunnen fietsen via de Sint-Jorisstraat. “We hebben de suggestie om eenrichtingsverkeer in te voeren op de fietsbrug bekeken, maar zijn hier niet op ingegaan”, zegt Sypré. “We merken nu al dat het fietsverbod aan het jaagpad niet door alle fietsers werd nageleefd. We kunnen ook niet permanent controle uitoefenen op het naleven van het eenrichtingsverkeer. We plaatsen er wel infoborden die duiden op de afstandsregel van minstens anderhalve meter.”

Vrijdag beslist het schepencollege of de maatregelen ook komend weekend weer gelden. “Dat hangt af van de weersvoorspellingen”, besluit Sypré.