Extra opvang voor kindjes van Sint-Joris: 't Knipoogje opent de deuren Bart Huysentruyt

31 augustus 2019

13u46 0 Beernem De nieuwe buitenschoolse kinderopvang ’t Knipoogje in Sint-Joris is officieel geopend. Het gebouw in de Lattenklieverstraat, dat eerder de functie van Sociaal Huis vervulde, onderging een flinke metamorfose.

In november 2017 verhuisde het Sociaal Huis naar hun huidige locatie in de Bloemendalestraat 130. Sindsdien is het gebouw grondig aangepakt en gerenoveerd. Zo is de achterkant van het gebouw volledig opengetrokken. Daar bevindt zich nu de kinderopvang met een mooie, lichtrijke en open speelruimte.

Ook qua buitenruimte heeft deze nieuwe locatie heel wat te bieden: er staat een duurzaam speeltoestel met een veilige speelzone rond waar kinderen zich kunnen uitleven. Schepen Vicky Reynaert (sp.a), bevoegd voor Kinderopvang is tevreden: “Het nieuwe schepencollege heeft in februari van dit jaar de nodige middelen vrijgemaakt om deze buitenschoolse kinderopvang en haar buitenruimte in te richten. We zijn er immers van overtuigd dat het organiseren van buitenschoolse kinderopvang een kerntaak is van de gemeente. Met deze nieuwe locatie buitenschoolse kinderopvang hoop ik dat de kinderen van Sint-Joris, samen met de begeleidsters, op een kwaliteitsvolle manier van hun vrije tijd voor en na school kunnen genieten.”

Op zondag 1 september zet de kinderopvang haar deuren open voor het grote publiek. Iedereen is welkom tussen 13.30 en 15.30 uur. Op maandag 2 september worden de eerste kinderen in deze nieuwe locatie opgevangen.