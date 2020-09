Extra busritten op schooldagen moeten overvolle bussen in Beernem ontlasten Bart Huysentruyt

12u59 0 Beernem Na overleg tussen de gemeente Beernem en De Lijn komen er extra busritten tijdens spitsuren op schooldagen. “Er wordt een extra bus ingezet tijdens de ochtend- en avondspits", zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

“Ik verwijt De Lijn niets, ze moeten al jaren een zuinig beleid voeren en roeien met de riemen die ze hebben. Maar de bussen in Beernem zitten overvol. En daar moest iets aan gebeuren." Vanaf 1 oktober zullen er extra ritten ingezet worden op schooldagen op lijn 63 tussen Knesselare en 't Zand in Brugge en omgekeerd. Op woensdag is dat ook het geval. Volgens De Lijn is het uiteraard wel belangrijk dat de scholieren zich voldoende verspreiden over de bussen en niet allemaal op dezelfde bus willen zitten. Ze rekenen hier dan ook op het verantwoordelijkheidsgevoel en gezond verstand van de scholieren.