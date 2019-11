Expo rond hedendaagse kunst in de HMMG-kerk Bart Huysentruyt

18 november 2019

10u47 0 Beernem 2020 wordt een topjaar voor kunstminnend Beernem, want dankzij een unieke samenwerking tussen het kunstenaarsduo Wouter Hoste en Harvey Bouterse, de kerkfabriek HMMG en de Beernemse cultuurdienst staat tijdens de maanden september en oktober 2020 een tentoonstelling met hedendaagse kunst op de agenda.

Keramiekkunstenaars Wouter Hoste en Harvey Bouterse zijn al een paar jaar actief in keramiekatelier Perignem Beernem. Zij zijn de gangmakers van deze tentoonstelling. Ook artistiek nemen ze als curator de ‘lead’ van deze tentoonstelling. Zij stellen een groep gerenommeerde kunstenaars samen die in deze groepstentoonstelling zal participeren. Grote namen zegden al toe om één of meerdere sculpturale kunstwerken in de kijker te zetten.

De hedendaagse kunstwerken worden gepresenteerd in een al even uniek kader: de HMMG-kerk, 55 jaar geleden gebouwd naar ontwerp van architect Arthur Degeyter. De grote, open, lichte ruimte met een sacrale lichtinval zal de kunstwerken ongetwijfeld sterk tot hun recht doen komen.