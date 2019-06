Emile mag naar WK trial (en dat is uniek voor West-Vlaming) Bart Huysentruyt

14 juni 2019

19u12 0 Beernem In Oedelem hebben sponsors en supporters van Emile Mattheeuws hun trialkampioen uitgewuifd. Mattheeuws mag deelnemen aan het wereldkampioenschap in deze motorsportdiscipline.

En dat is vrij uniek, want het is dertig jaar geleden dat een West-Vlaming zich nog wist te plaatsen voor het wereldkampioenschap. Emile Mattheeuws is in zijn categorie de beste van België en hij staat ook hoog genoteerd op de Europese ranglijst. Hij wist zich te plaatsen voor het WK met een wildcard. “Mijn examens zitten er net op”, zegt de jonge motorcrosser. “Vanaf zaterdag start mijn voorbereiding op de WK-proeven.” Trial is een specifieke discipline, waarbij de deelnemers hindernissen moeten overwinnen op hun motorfiets.