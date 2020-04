Elke inwoner van Beernem krijgt vanaf half mei twee herbruikbare mondmaskers en filters Mathias Mariën

30 april 2020

13u01 0 Beernem Elke Beernemnaar krijgt twee herbruikbare mondmaskers en twee herbruikbare filters. “Zodra de mondmaskers en filters bij ons geleverd worden, staan onze medewerkers klaar om ze te verdelen in pakketjes per gezin. Samen met de mondmaskers, volgens het aantal inwonende gezinsleden, krijgen inwoners een brief in de bus met tips over het correct gebruik ervan”, zegt burgemeester Jos Sypré.

De levering van de door Beernem bestelde mondmaskers voor alle inwoners vanaf 6 jaar wordt verwacht half mei, maar een exacte datum is nu nog niet gekend. De federale mondmaskers (voor alle inwoners vanaf 12 jaar) worden wellicht pas in juni verwacht. Vandaar dat de bedeling wellicht in twee fases zal gebeuren. Een bedeling van de Beernemse mondmaskers en de twee federale filters, wellicht rond half mei. En een tweede bedeling van de federale mondmaskers, wellicht in juni.

Heb je nog geen mondmasker, dan kan je in afwachting van de Beernemse en federale mondmaskers je neus en mond bedekken met een bandana of sjaal. Of je kan zelf aan de slag gaan en stoffen mondmaskers maken. Een goede handleiding daarvoor vind je op de website www.maakjemondmasker.be. Doe je mee aan de Nationale Naaiactie, breng dan gerust je familie, vrienden, buren op de hoogte zodat je elkaar kan helpen.

“Ook al draag je een mondmasker, toch blijft het belangrijk om zoveel mogelijk thuis te blijven, drukke plaatsen te vermijden, voldoende afstand te houden en veelvuldig je handen te wassen met zeep”, zegt de burgemeester.

Het dragen van een mondmasker is voornamelijk bedoeld om anderen niet te besmetten en niet zozeer omgekeerd. Je kan het als een nieuwe vorm van beleefdheid beschouwen, waarbij we zorg kunnen dragen voor elkaar. Het wordt aanbevolen om een mondmasker te dragen op openbare plaatsen. Het is verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder (vanaf 4 mei) en op scholen voor leerkrachten en leerlingen vanaf 12 jaar.