Elk uur een trein naar Brussel en tijdens de spitsuren zelfs twee treinen: Beernem weet wat het wil van de NMBS Bart Huysentruyt

28 november 2019

13u34 0 Beernem De gemeente Beernem vraagt minimum elk uur een trein naar Brussel en tijdens spitsuren zelfs twee treinen. De vervoerregio Brugge zit daarover samen met de NMBS.

De vervoerregio Brugge buigt zich momenteel over de opmaak van een nieuw plan voor het openbaar vervoer. Uit de cijfergegevens van de oriëntatienota die Beernems burgemeester Jos Sypré (CD&V) kon inkijken, blijkt Beernem opvallend goede scores te hebben op het gebied van het gebruik van het openbaar vervoer. “Dit is niet verwonderlijk”, zegt Sypré, die in Beernem ook mobiliteit onder zijn bevoegdheden telt. “We liggen tussen Brugge en Gent op een mobiliteitskruispunt van de spoorweg en de E40.” Na Brugge (18.506) en Blankenberge (1.666) telt Beernem (749) tijdens een weekdag het meeste opstappers van de regio. “De opstapplaats in Beernem bestrijkt een gebied van 50.000 reizigers die dagelijks richting Gent, Brussel en Brugge sporen. Belangrijk dus dat die niet in de kou blijven staan en dat er dringend werk gemaakt wordt van meer treinen die stoppen in Beernem. Concreet ga ik voor dagelijkse rechtstreekse treinverbindingen om het uur naar en van Brussel en voor meer dan twee rechtstreekse treinen van en naar de hoofdstad tijdens de ochtend- en avondspits. Het comfort voor de vele treinreizigers die op- en afstappen in Beernem is de afgelopen jaren sterk afgenomen en de reisduur is in vele gevallen toegenomen.” Verder vraagt de burgemeester meer belbussen vanuit Oedelem richting Brugge en pleit hij om de avondlijn tijdens de week een uurtje langer te laten rijden naar de randgemeentes van Brugge.