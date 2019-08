Eindelijk! Zwembad Bloemendale na 4 maanden weer open Bart Huysentruyt

17u24 0 Beernem Het openbaar zwembad Bloemendale in Beernem heeft maandag weer de deuren geopend. De eerste zwemmers kregen een ontbijt.

Het zwembad moest voor de paasvakantie plots sluiten. De hoogspanningscabine aan het zwembad moest dringend vervangen worden. De cabine levert stroom aan de omliggende straten en aan enkele gemeentelijke gebouwen zoals het zwembad, De Kleine Beer en de bib. “Om te vermijden dat de onmiddellijke omgeving van de site plots zonder stroom zou komen te vallen, moest er preventief een nieuwe hoogspanningscabine gebouwd worden op een andere plaats”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V), die maandag één van de eerste zwemmers was. Tegelijk werd ook het zwembad wat opgelapt. Beernem smeekt om een nieuw zwembad. Dat dossier is nog steeds hangende. De komende week kan er dus weer gezwommen worden. Er is een feestprogramma gekoppeld aan de heropening. Meer nieuws vind je op de website van de gemeente.