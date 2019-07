Eigenares looft beloning uit voor gestolen koersfietsen Jelle Houwen

07 juli 2019

14u04 0 Beernem Uit een ondergrondse parkeergarage in de Alice Nahonstraat in Beernem werden zaterdag twee koersfietsen gestolen. Eigenares Joyce De Loof heeft een opsporingsbericht verspreid op Facebook en belooft een beloning voor de tipgever.

“De twee fietsen hebben een gezamenlijke waarde van tienduizend euro”, zegt Joyce. “De ene was nog nieuw en de andere maar een paar jaar oud. De twee koersfietsen zouden zaterdag rond 8 uur gestolen zijn. Een bewoonster van het appartementsgebouw zag twee jongeren van vreemde origine, ongeveer 14 jaar, zitten wachten naast het muurtje van de inrit van de ondergrondse parkeergarage, die alleen toegankelijk is met badge of code. Vermoedelijk zijn ze naar binnen geglipt toen iemand naar buiten is gereden. De daders zijn gefilmd op camerabeelden en zouden nog in Wingene gezien zijn. De politie zou zelfs een van de daders opgepakt hebben, maar kunnen weinig doen omdat ze minderjarig zijn. De andere is spoorloos. Ook de fietsen zijn nog spoorloos, maar we hopen dat iemand ons kan helpen.” Wie meer info heeft, kan Joyce contacteren via Facebook of de politie verwittigen.