Eerste volautomatische buurtwinkel opent in Beernem: “Aanschuiven aan de kassa hoeft niet. Er is er geen” Corneel Martens (25) opent vrijdagavond de deuren van Para Ti Bart Huysentruyt

31 mei 2019

17u41 0 Beernem In de Bloemendalestraat in Beernem opent vrijdagavond Para Ti: de eerste volautomatische buurtwinkel met 200 lokale producten. De zaak zonder personeel is non-stop open. “Aanschuiven aan de kassa hoeft dus niet”, zegt zaakvoerder Corneel Martens (25). Frigo’s openen en afrekenen, doe je gewoon met een app op je smartphone.

Corneel Martens uit Oostkamp speelde al een tijdje met het idee om een automatische buurtwinkel te openen. Volgens de zaakvoerder zou Para Ti de eerste in Vlaanderen zijn waar je het op deze manier kan doen.

Van zodra je jezelf via een applicatie met je bankgegevens geregistreerd hebt, kan je bijvoorbeeld met een QR-code de frigo openen en er twee potjes yoghurt uithalen. Droge voeding kan je gewoon meenemen. Via een sensor wordt geregistreerd wat je in je winkelkar hebt gelegd. Leg je iets terug, dan wordt dat ook digitaal verwerkt. De rekening wordt vanzelf vereffend van zodra je de deur uit wandelt.

“Ik heb er bewust voor gekozen om mijn eerste winkel in een kleinere gemeente als Beernem te beginnen”, zegt Corneel. “Hier zijn mogelijke problemen nog goed beheersbaar, al verwacht ik eigenlijk een vlotte afhandeling. Ik werk samen met 35 lokale producenten en kan zo 200 producten aanbieden: van brood en zuivel tot confituren, olie en azijn, vruchtensappen en streekbieren.”

Eitjes van ouders

De kakelverse eieren komen van bij zijn ouders. Die zijn twintig jaar geleden gestart met het houden van biologische leghennen. “Momenteel scharrelen er 1.500 kippen, die er elke dag eieren leggen. Die zijn dus lekker vers te verkrijgen bij Para Ti.” Dankzij de bijzondere winkelformule is Para Ti niet gebonden aan openingsuren en verliest de klant geen tijd aan de kassa. “Dat is hét grote voordeel”, zegt Corneel.

Meer vestigingen?

“Want heel veel mensen hebben tijd tekort en deze winkel biedt daar een antwoord op. Let wel: dit is geen automatenshop. Het uitzicht is precies zoals een gewone buurtwinkel, alleen zijn wij 24 uur op 24 geopend.”

Als het concept in Beernem aanslaat, overweegt Corneel Martens nog andere vestigingen. “Maar alles op zijn tijd. Ik hoop dat deze winkel de mensen uit Beernem en de regio kan overtuigen. Tegelijk steun je er de lokale producenten mee.”

De app Para Ti kan je thuis al downloaden. Wie nog voor de opening (vrijdagavond om 20 uur, red.) de app downloadt en zich registreert, krijgt een tegoed van 5 euro om in de winkel lokale voedingsproducten te kopen.

Meer info: www.para-ti.be.