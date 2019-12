Eenrichtingsverkeer tussen de Parkstraat en sportpark Drogenbrood moet verkeerschaos in Wellingstraat oplossen Bart Huysentruyt

05 december 2019

15u24 0 Beernem Er komt eenrichtingsverkeer tussen de Parkstraat en sporthal Drogenbrood in Beernem. Die maatregel moet de drukte en chaos in de Wellingstraat oplossen.

Volgens raadslid Anja Coens (CD&V) uiten heel wat bewoners uit de Wellingstraat hun bezorgdheid over de toenemende verkeersdrukte in hun straat. “Er is heel veel doorgaand verkeer en ook het autoverkeer van en naar het sportcomplex Drogenbrood neemt toe. Er ontstaan files, omdat auto’s door de drukte niet vlot de Parkstraat kunnen inrijden. Automobilisten manoeuvreren op opritten om dan toch de andere kant op te rijden.” Volgens burgemeester Jos Sypré (CD&V) moet eenrichtingsverkeer de oplossing bieden. “Hierdoor zal de verkeersintensiteit zeker halveren en verdwijnt de filevorming helemaal, omdat je daar niet meer op de Parkstraat kan uitkomen. Het verkeer zal zo omgeleid worden via het Konijnepad, de nieuwe weg langs de spoorweg en de Waterstraat. Dat zal het kruispunt in de d’Ydewallestraat weliswaar verzwaren. Het vernieuwen van het kruispunt aan het station zit momenteel in een studiefase.”