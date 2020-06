Een goede engelbewaarder: automobilist slechts lichtgewond na crash onder vrachtwagen op E40 Siebe De Voogt

09u00 1 Beernem Op de E40 in Beernem is donderdagnacht een spectaculair ongeval gebeurd met een auto en vrachtwagen. De bestuurder van de wagen raakte volgens de wegpolitie als bij wonder slechts lichtgewond.

Het ongeval vond even na 4 uur plaats in de richting van Oostende. Een zware auto met aanhangwagen reed er langs achteren in op een vrachtwagen. Volgens de federale wegpolitie belandde een deel van de auto onder de truck. Als bij wonder kwam de bestuurder ervan af met lichte verwondingen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de rechterrijstrook versperd. Hinder voor het verkeer leverde dat door het vroege uur niet op. Even na 5.30 uur was de wagen getakeld en werd de snelweg opnieuw vrijgegeven.