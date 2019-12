Dubbel feest: 100-jarige viert ook haar 65-jarige huwelijksjubileum Mathias Mariën

18 december 2019

17u09 0 Beernem Dubbel feest voor Cecile Reynaert. De vrouw vierde in het woonzorgcentrum Huyze Den Hoorn niet alleen haar 100ste verjaardag, maar ook meteen haar 65-jarige huwelijksjubileum.

Cecile groeide op in een gezin van 14 kinderen, 2 meisjes en 12 jongens. Al haar broers en zussen zijn al overleden. Haar vader werkte in een fabriek in Beernem. Haar moeder was huisvrouw en overleed al op jonge leeftijd. Cecile is opgegroeid bij een tante. Ze ging tot haar 12 jaar naar school. Ze huwde op 6 december 1954 met Noël Sergeant met wie ze samen in het woonzorgcentrum verblijft. Ze vierden vorige week hun briljanten huwelijksjubileum. Ze leerden elkaar kennen omdat ze buren waren. Samen baatten ze een traiteurzaak uit. Ervoor hadden ze een slagerij. Het koppel woonde in Beernem en kreeg twee kinderen, Marleen en Romain. Er volgden ook verschillende kleinkinderen. Cecile is een opgewekte vriendelijke sociale vrouw die ook nu nog helpt met kleine huishoudelijke taakjes zoals ‘s morgens de was plooien. Verder rust ze veel in de zetel, naast haar man Noël. Breien kan Cecile ook nog goed en in de zomer zit ze graag te genieten buiten in de zon.