Drie boordcomputers van landbouwvoertuigen gestolen op bedrijventerrein in Blommeke Siebe De Voogt

18 juni 2019

17u00 0 Beernem Op een bedrijventerrein in het Blommeke in Beernem zijn dieven maandagnacht binnengedrongen in een hangar. Ze gingen aan de haal met boordcomputers van landbouwvoertuigen.

De diefstal werd dinsdagmorgen even na 7 uur vastgesteld. De boordcomputers en cameraschermen van in totaal een drietal landbouwvoertuigen werden gedemonteerd door de daders. De politie Het Houtsche ging ter plaatse de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart. Van de dieven is vooralsnog geen spoor.