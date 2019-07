Drie bijzondere tuinen bezoeken en goed doel steunen Bart Huysentruyt

10 juli 2019

09u46 0 Beernem Op zondag 14 juli kunt je drie bijzondere tuinen in Beernem bezoeken en tegelijk een goed doel steunen.

De tuineigenaars storten de inkomsten namelijk integraal door aan Kinderopvang ’t Vliegend Paard, Artsen zonder Grenzen en de onderzoeksinstelling naar epilepsie van UZ Gent. Ze volgen daarmee het voorbeeld van de Britse Garden Open for Charity. Als bezoekers kan en mag u door de tuin dwalen, een gezellig hoekje zoeken om te zitten en te genieten van al dat moois. Natuurlijk zonder schade toe te brengen aan planten en andere voorwerpen of dingen te doen die u ook niet in eigen tuin zou tolereren van bezoek. De tuineigenaars zelf wandelen mee rond in de tuin en geven tekst en uitleg bij wat en hoe van successen en ervaringen, plantenkeuzes en -combinaties. De open tuin vindt plaats op zondag 14 juli, van 10 tot 18 uur. De tuinen bevinden zich in de Tinhoutstraat 36, Vliegend Paard 23 en Boereweg 6.