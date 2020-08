Dieven stelen opnieuw elektronische schermen uit tractoren, politie vreest nog meer inbraken Siebe De Voogt

10 augustus 2020

18u02 0 Beernem Op een bedrijventerrein in het Blommeke in Beernem zijn afgelopen weekend vijf elektronische schermen gestolen uit tractoren. Na drie gelijkaardige diefstallen vorig jaar in Zedelgem en Beernem roept de politie Het Houtsche op tot waakzaamheid.

De meest recente diefstal vond plaats tussen zaterdagmorgen 10 uur en zondagmorgen 10 uur. Dieven slaagden erin vijf tractoren te openen op een bedrijventerrein in het Blommeke in Beernem. Ze demonteerden de elektronische schermen en gingen op de vlucht.

Honderdduizenden euro bij CNH

In juni vorig jaar werden op gelijkaardige wijze al eens drie schermen gestolen op hetzelfde terrein. Enkele maanden eerder werd ook machinebouwer CNH Industrial in Zedelgem tot twee keer toe slachtoffer. In totaal werden daar bijna tweehonderd schermen gestolen, met een waarde van enkele honderdduizenden euro.

Door de gelijkaardige modus operandi afgelopen weekend neemt de lokale politie Het Houtsche geen enkel risico. “We hebben via onze WhatsApp-groepen meteen een waarschuwing verspreid naar de bedrijventerreinen in de zone”, vertelt woordvoerster Lien Vermeersch. “We vrezen immers voor nieuwe inbraken. Mede daarom zullen onze ploegen ook extra patrouilleren.”