Dieven bekogelen winkelbediende met whiskyflessen om te ontkomen Siebe De Voogt

15 september 2020

16u12 0 Beernem Twee winkeldieven riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 3 jaar. Het duo kon gelinkt worden aan in totaal 23 feiten. Ze werden opgepakt in Beernem, waar ze een winkelbediende bekogelden met flessen whisky in een poging om te ontkomen.

Tornike D. (29) en Giorgi G. (29) werden op 21 maart op heterdaad betrapt in de Carrefour van Beernem. De winkelbediende zag één van hen de winkel verlaten via de ingang. Hij maakte gebaren naar z’n kompaan die zonder betalen de kassa probeerde te passeren. Beide Georgiërs sloegen op de vlucht, waarop de winkelbediende de achtervolging inzette. In een poging om te ontkomen, gooiden de mannen twee flessen whisky naar de vrouw. De toegesnelde winkeluitbaatster kreeg dan weer een duw te verwerken.

Zakje in jas genaaid

Met de hulp van omstanders konden beide winkeldieven tegengehouden worden. In hun Audi A4 trof de politie liefst 57 pakken kauwgom, 13 flessen whisky en 7 pakken tabak aan. Onderzoek bracht aan het licht dat beide mannen al de hele maand op strooptocht waren doorheen België.

Behalve Beernem sloegen ze ook onder meer toe in Pittem, Aalter, De Pinte, Rotselaar, Malmédy en Stavelot. Tornike D. kon volgens het parket gelinkt worden aan 23 winkeldiefstallen. De man had een extra zakje in z'n jas genaaid om goederen in weg te stoppen en riskeert 3 jaar cel. Zijn kompaan was betrokken bij 17 feiten en hangt 2 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. De verdediging drong aan op straffen met uitstel. “Mijn cliënten zitten 6 maanden in voorhechtenis”, pleitte meester Jorn Verminck. “Door corona was dat echt een hel. Ze hebben de boodschap begrepen.” Vonnis op 20 oktober.