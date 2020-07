Dief steelt geld uit woning Siebe De Voogt

13 juli 2020

16u23 0 Beernem In de Parkstraat in Beernem werd zaterdagnacht een som geld gestolen uit een woning. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart.

De diefstal vond even na 4 uur plaats. Hoe de dader de woning kon betreden, is niet duidelijk. Zeker is dat hij de vlucht nam met een ongekende som geld. De politie ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en stelde een proces-verbaal op.