De Red Dragons U18 -met vier West-Vlamingen- dwingen WK-ticket af: “Vooral genoten van de goede teamsfeer” Maxime Petit

16 september 2020

20u38 1 Beernem Het EK volley in Italië is voor de nationale selectie U18 op een groot succes uitgedraaid. Dankzij een zesde plek mogen ze naar de jeugd Olympische Spelen in Slovakije en ook het WK-ticket is daarmee binnen. Met dank aan de West-Vlaamse coach Mieke Moyaert en drie andere provinciegenoten, waaronder Simon Luka Vlahovic uit Oedelem.

De aanloop naar het EK verliep nochtans verre van een leien dakje voor de troepen van de Zwevezeelse Mieke Moyaert. “Onze voorbereiding startte in juli maar op dat moment moesten we rekening houden met afstandsregels waardoor traditionele oefeningen aan het net onmogelijk waren. Pas twee weken voor het toernooi konden we weer normaal trainen. In die periode konden we een paar oefenwedstrijden afwerken maar het was dus verre van ideaal. Ook het feit dat onze spelers nog geen internationale toernooiervaring hadden, was ook een nadeel tegenover de andere landen op het EK die die ervaring wel al hadden. Dat werd ook duidelijk op onze openingsmatch tegen Bulgarije. Stress nam daarin de bovenhand. Nadien speelden we beter tegen topper Italië maar dat volstond niet voor setwinst. Tegen Turkije kwamen we helemaal op toerental met een klinkende 3-0-zege. Ook tegen Wit-Rusland waren we te sterk waardoor we op een zesde plaats konden afronden na weliswaar 1-3-verlies tegen Duitsland. Daar is ook een WK-ticket aan gekoppeld”, aldus Moyaert. Zijn de verwachtingen daarmee ingelost? “Meer dan dat want de kwalificatie was gezien de omstandigheden toch wat onverhoopt. De vorige lichting U18 was op papier sterker maar daarmee lukte het niet. Dankzij de vechtersmentaliteit en het positivisme in de ploeg hebben we de verwachtingen dit keer wél overtroffen. Ook een dikke pluim aan de bankzitters die de ploeg altijd bleven steunen en daarmee ook een zeer belangrijk aandeel hebben in deze prestatie.”

In de voetsporen van papa Aleksandar Vlahovic

In de selectie van Moyaert ook nog drie andere provinciegenoten. Jasper Verhamme en Basil Dermaux uit Roeselare mochten geregeld van de invalbeurten proeven terwijl middenman Simon Luka Vlahovic (bijna 17), geboren in Menen en nu wonend in Oedelem, zo goed als alles speelde. Hij blikt tevreden terug. “Vooral de goede sfeer in de ploeg zal me bijblijven maar ook op sportief vlak was het mooi om zien dat we progressie bleven boeken. Als we op het WK hetzelfde niveau als tegen Turkije en Wit-Rusland kunnen bereiken, dan mogen we weer van een succesvol toernooi dromen. Waar en wanneer het WK gespeeld wordt, is nog niet geweten maar voor mijn part mag het zo ver mogelijk. Dat is dan weer een extra leuke ervaring. Simon Luka treedt met zijn sterke volleyprestaties in de voetsporen van papa Aleksandar die destijds als middenspeler furore maakte bij onder andere Menen in Liga A. “Hij vindt het fantastisch dat ik nu ook volleybal want vroeger probeerde ik een paar andere sporten. Soms kan hij streng zijn maar dat vind ik niet erg want hij brengt me op die manier veel bij.”