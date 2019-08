David Galle en Hans Cools op comedyavond Bart Huysentruyt

07 augustus 2019

11u24 0 Beernem De vzw Den Bunker start hun najaarsprogamma met een comedyavond op 23 november met Hans Cools en David Galle op 23 november in ontmoetingscentrum De Kleine Beer.

Hans Cools debuteerde pas eind 2018 en dat was zo memorabel dat hij meteen mocht deelnemen aan Humo’s Comedy Cup. Hij schopte het tot in de halve finale. Ondertussen won hij de jury- en publieksprijs op Commeere Comedy Cup en won hij de finale van The Lunatic Comedy Award. David Galle is ondertussen al meer dan 15 jaar actief als stand-up comedian en won in 2009 de felbegeerde Comedy Casino Cup op Canvas.

Kaarten kan je verkrijgen in De Kleine Beer of via www.beernem.be/tickets en zijn beschikbaar voor 14 euro. De vzw Den Bunker organiseert dit najaar ook opnieuw een kerstmarkt op 14 december. Inschrijvingen op vzwdenbunker@outlook.be.