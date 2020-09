Dan toch interieur- en tuinbeurs Hof & Huis in Beernem, maar wel stuk kleiner Bart Huysentruyt

28 september 2020

12u30 0 Beernem De interieur- en exterieurbeurs Hof & Huis mag dan uitgesteld zijn tot 2021, een kleinere variant met zestig exposanten is wél mogelijk van vrijdag 9 tot maandag 12 oktober op het domein Le Manoir in Beernem.

Het domein is ongeveer 40.000 vierkante meter groot, waarvan de organisatie ongeveer 5.000 vierkante meter gebruikt. Alles wordt dus op een veilige manier georganiseerd. Je vindt er een heel mooie dreef aan de inkom met al heel wat exposanten, een verrassende tuin en afwisseling van water en groene partijen. Planten, tuindecoratie, tuinmeubelen, voeding, interieur... ze komen allemaal aan bod.

Tijdslot

De beurs bezoeken kan telkens tussen 10 en 18 uur. Adres is Fortstraat 15 in Beernem. Er is geen toegangsprijs, alleen een registratiekost van 2 euro. De bezoekers moeten een tijdslot kiezen. Het aantal tickets per tijdslot is gelimiteerd. Registreren kan op www.tuinbeurzen.be.