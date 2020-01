Colruyt Group test nieuwe boodschappendienst in OKay van Oedelem Bart Huysentruyt

14 januari 2020

10u48 0 Beernem Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, lanceert samen met buurtsupermarkt OKay een nieuwe service ‘Collect&Go Connect’. Het nieuwe platform wordt onder meer in Oedelem uitgetest.

Collect&Go Connect is een platform dat mensen verbindt en het hen makkelijk maakt om voor elkaar boodschappen te doen. Deze nieuwe service gaat vandaag van start en wordt zes maanden lang getest in zeven winkels van OKay en OKay Compact in Gent en West-Vlaanderen. Collect&Go Connect is het eerste initiatief van Colruyt Group in de deeleconomie, en is complementair aan de reeds bestaande dienstverlening van Collect&Go.

Via een nieuwe app van Collect&Go Connect (gratis beschikbaar in de App Store en op Google Play) kunnen klanten uit een selectie van het assortiment van OKay en OKay Compact een boodschappenlijstje opstellen. Vervolgens geven ze aan op welke dag, op welk tijdstip en voor welke vergoeding ze de boodschappen graag thuis geleverd krijgen. Ook boodschappers kunnen zich registreren in de app en aangeven binnen welke straal zij boodschappen willen doen. De boodschappers krijgen enkel winkelwagens te zien die hieraan beantwoorden. Ze kunnen vervolgens zelf bepalen welke winkelwagens ze aanvaarden, rekening houdend met hun beschikbaarheid en de vergoeding die ze willen ontvangen. De betaling wordt eenvoudig geregeld via het platform van Collect&Go Connect, dat erkend is binnen de deeleconomie.