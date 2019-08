Cel Vermiste Personen en politie doorzoeken visvijver naast snelweg in speurtocht naar vermiste vrouw: op- en afrit E40 afgesloten Siebe De Voogt

07 augustus 2019

12u23 15 Beernem De Cel Vermiste Personen en lokale politie Het Houtsche zijn momenteel een visvijver naast de E40 in Beernem aan het doorzoeken. De actie kadert in het dossier rond de verdwijning van Monique Willart (38). De op- en afrit van de E40 zijn afgesloten voor het verkeer.

Al enkele dagen is het gerecht op zoek naar de 38-jarige Monique Willart uit Beernem. De vrouw vertrok zaterdag uit haar woning in de Stationsstraat en is sindsdien spoorloos. Dinsdag doorzocht de politie Het Houtsche samen met enkele naburige zones al het gebied tussen de E40 en het kanaal Gent-Brugge-Oostende met speurhonden en een politieheli. De actie leverde niets op. Woensdagvoormiddag zijn speurders van de Cel Vermiste Personen, waaronder Alain Remue, en de lokale politie Het Houtsche een visvijver naast de snelweg beginnen dreggen. Duikers doorwaden het lage water op zoek naar een spoor van de vermiste Monique. Tijdens de actie zijn de op- en afrit van de E40 richting kust afgesloten voor het verkeer. Op de snelweg zelf veroorzaakt dat de nodige hinder.

Monique Willart is ongeveer 1,70 meter lang en normaal gebouwd. Ze heeft blond haar en blauwe ogen. Wie denkt de vrouw gezien te hebben of weet waar ze zich bevindt, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of via opsporingen@police.belgium.eu.