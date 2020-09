Cas Goos loopt solo naar Vlaamse titel op 1500m : “Ik wou vooral een snelle tijd lopen.” Gunther Dekie

16 september 2020

22u07 0 Beernem Op het Vlaams kampioenschap voor cadetten in Heusden-Zolder heeft Cas Goos afgelopen zondag op indrukwekkende manier goud behaald op de 1500m. Hij legde de afstand af in een tijd van 4.16.69 en verbeterde zijn persoonlijk record met maar liefst elf seconden. “Het was mijn eerste en enige 1500m van het seizoen en ik wou echt een scherpe tijd lopen”, klinkt het.

Tijdens het voorprogramma van de KBC Nacht van de Atletiek had Cas Goos al indruk gemaakt door op de 800m een tijd van 2.01.64 neer te zetten. Tijdens die wedstrijd moest hij wel zijn meerdere erkennen in Kobe Wachtelaer, een atleet uit Vlaams-Brabant. In principe zou er op het Vlaams Kampioenschap een nieuw duel volgen tussen de twee atleten, maar jammer genoeg moest Wachtelaer in laatste instantie afzeggen. “Kobe had zich geblesseerd op de KBC Nacht,” aldus de Beernemnaar. “Hij was anders mijn grote concurrent voor de Vlaamse titel op de 1500m. Aangezien hij niet meedeed was het mijn tactiek om de wedstrijd zo hard mogelijk te maken en de tegenstanders er af te proberen lopen.” En dat deed de atleet van Beverhout AC. Hij nam van bij de start de leiding en versmachtte met een verschroeiend tempo als het ware de tegenstand om solo te finishen in een sterke 4.16.69.

Belgisch kampioen

De 15-jarige Goos had afgelopen winter al een gelijkaardig sterk nummer opgevoerd tijdens het BK veldlopen. Ook daar liep hij de tegenstand in de vernieling door al vroeg in de wedstrijd een heel hoog tempo op te leggen. “Op het BK veldlopen was die tactiek een ingeving van het moment, maar op het Vlaams Kampioenschap was dat wel degelijk het plan. Indien de tegenstand iets sterker was, zou ik me misschien iets langer schuil gehouden hebben, maar ik zou zeker niet gewacht hebben tot de laatste rechte lijn,” gaat hij verder.

CrossCup

“Ik vond het heel jammer dat er zoveel organisaties werden afgelast deze zomer, want ik had in het voorjaar heel goed getraind en ik verlangde echt om opnieuw wedstrijden te doen. Uiteindelijk heb ik toch nog een aantal mooie wedstrijden kunnen lopen en ik ben best tevreden over mijn seizoen. Nu wordt het uitkijken naar de winter en de veldlopen. Vorig jaar liep ik nog vaak mee in kleinere veldlopen, maar dat ga ik nu niet meer doen. Ik ga me vooral focussen op de wedstrijden van de CrossCup”, besluit hij.