Bulskampveld krijgt gloednieuwe 'onthaalpoort' met 550 parkeerplaatsen, werken in zomer 2021 klaar

27 juni 2020

19u56 0 Beernem Een aannemer start maandag, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), met terreinwerken aan het Aanwijs in Beernem. Het moet dé onthaalpoort van het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld worden. Dat is het meest bosrijke gebied van West-Vlaanderen.

Een deeltje van de parking aan het Aanwijs wordt omgevormd tot een onthaalplein. Er blijft parkeerplaats voor 550 voertuigen. Bezoekers zullen in het nieuwe onthaalgebouwtje infoborden en toiletten vinden. Om het plein verkeersvrij te maken, wordt de Heirweg ter hoogte van het Aanwijs permanent afgesloten voor doorgaand verkeer. Er komt een vervangend wegtraject op de terreinen van het psychiatrisch centrum Sint-Amandus. De fiets- en wandelpaden die aansluiten op de onthaalparking worden herschikt.

Ontbrekend stuk fietspad

Om de werken te kunnen uitvoeren, moeten een aantal bomen gekapt worden. Ze worden dubbel gecompenseerd op een weiland aan de woonwijk Vorsevijvers in Wingene. Deze aanplanting is voorzien in 2022. De werken duren 200 werkdagen, ofwel een klein jaar. De nieuwe in- en uitrit van de onthaalparking zal aansluiten op de N370 Reigerlostraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer legt een oversteekplaats voor fietsers, voetgangers en ruiters aan op de gewestweg. Dat gebeurt samen met de aanleg van het ontbrekend stukje fietspad tussen het Aanwijs (Beernem) en de Blauwhuisstraat (Wildenburg). De start van deze werken is voorzien in de tweede helft van 2021.

Bulskampveld is het bosrijkste gebied van West-Vlaanderen, het beslaat 90 vierkante kilometer en telt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers. Het einde van de werken voor de inrichting van de onthaalpoort is voorzien in de nazomer van 2021. Tijdens de werken zal het grootste deel van de parking in gebruik blijven.