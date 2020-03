Broer en zus rijden dieven klem na vierde inbraak in woning van overleden vader: “Ditmaal mochten ze niet ontkomen” Siebe De Voogt

02 maart 2020

19u56 18 Beernem Sinds de dood van hun vader in mei 2018 zijn inbrekers al vier keer binnengedrongen in zijn woning in Sint-Joris bij Beernem. Zondagavond wilden Corinne Deloof (38) en haar broer Nico (44) de daders niet laten lopen. Met de hulp van buren zetten ze de achtervolging in op de inbrekers - een koppel met minderjarige dochter - om ze klem te rijden. “We zijn blij dat ze eindelijk opgepakt zijn.”

“Beter een goede buur dan een verre vriend.” Het is een huizenhoog cliché, maar werd zondagavond nog maar eens bewezen in de Kauter in Sint-Joris, deelgemeente van Beernem. Rond 17.50 uur zagen Wesley Laseur (40) en zijn vriendin Saida Rosenkranz (24) een groene Volkswagen Passat staan voor een woning in hun straat.

Vrouw en kind houden de wacht

De bewoner was al sinds 18 mei 2018 overleden en dus besloot het koppel zijn dochter Corinne Deloof (38) en zoon Nico Deloof (44) op te bellen. “De buren van papa vertelden dat een vrouw en kind voor het huis de wacht hielden, terwijl een man goederen naar buiten haalde en in een aanhangwagen laadde”, vertelt Corinne. “Sinds de dood van papa was er al vier keer ingebroken en dus sprongen we meteen in onze auto.”

Ik had zelfs geen tijd om me om te kleden en liep daar in mijn pyjama. Het moet nogal een zicht geweest zijn Corinne Deloof

Corinne en Nico wonen zelf in Sint-Joris en waren dus snel ter plaatse. De buren hadden intussen geprobeerd om hun wagen voor de auto van de dieven te plaatsen, maar die waren toch kunnen ontkomen. “Mijn broer en ik zijn hen elk apart achterna gereden”, gaat Corinne verder. “Ook de buren zetten de achtervolging in. Aan het kruispunt Den Hoorn moesten de verdachten halt houden voor het rode licht. Ik rook m’n kans en reed hen klem. Ik ben uitgestapt en liep in hun richting, maar net op dat moment gaf de chauffeur opnieuw gas. Hij reed over het fietspad en vlamde door het rode licht. Het ging allemaal bijzonder snel. Ik had zelfs geen tijd om me om te kleden en liep daar in mijn pyjama. Het moet nogal een zicht geweest zijn.”

Bijna omvergereden

Nico slaagde er uiteindelijk in om de vluchtende inbrekers een halt toe te roepen op de grens van Oedelem en Maldegem. “Hij heeft hen opnieuw gecoupeerd en is voor hun wagen gaan staan”, zegt Corinne. “Die bestuurder heeft mijn broer nog proberen omver te rijden, maar hij is erin geslaagd om zijn portier open te trekken en kon uiteindelijk zijn sleutels afnemen.” In de wagen zat een koppel dat al gekend stond bij het Gentse gerecht. De man en vrouw hadden ook hun minderjarige dochter bij.

Ze hebben blijkbaar verklaard dat ze van vrienden oud ijzer mochten komen ophalen in de woning van papa, maar daar klopt niets van Corinne Deloof

Het kind werd opgevangen door de politie, terwijl haar ouders in de boeien werden geslagen. “Het is een opluchting dat die mensen opgepakt zijn”, zucht Corinne. “We wilden hen ditmaal echt niet laten lopen. Ze hebben blijkbaar verklaard dat ze van vrienden oud ijzer mochten komen ophalen in de woning van papa, maar daar klopt niets van. Of ze ook in aanmerking komen voor de vorige inbraken, weten we niet. Hun achterbank stond alleszins volgeladen met dozen. Mogelijk zijn ze dus nog elders op bezoek geweest. Of ik niet bang was? Nee. Ik handelde puur op adrenaline, denk ik. Ik had geen tijd om na te denken.”