Brandweer rukt uit voor mazoutvervuiling in kanaal Gent-Brugge-Oostende Siebe De Voogt

07 juli 2020

20u10 0 Beernem In het kanaal Gent-Brugge-Oostende werd dinsdagavond rond 18.30 uur ter hoogte van Beernem een mazoutspoor vastgesteld.

Brandweer en politie kwamen ter plaatse een kijkje nemen, maar besloten de mazout niet met detergent te bestrijden. Door de warmere temperaturen zou het goedje vanzelf moeten verdampen. Die werkwijze is volgens de hulpdiensten een goed alternatief voor detergent. Hoe de mazout in het water is beland, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.