Bouwmaterialen in loods vatten vuur: oorzaak ligt wellicht bij batterij van bromfiets Siebe De Voogt

07 september 2019

14u10 0 Beernem In de Knesselarestraat in Oedelem is zaterdagmorgen brand uitgebroken in een loods. Het vuur ontstond wellicht bij een batterij van een bromfiets, die nog aan het opladen was. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het gebouw zelf in brand vloog.

Omstaanders zagen omstreeks 7.30 uur een dikke zwart rook opstijgen vanonder het dak van de loods, die gehuurd wordt door een bouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse en dat was maar net op tijd. Verschillende bouwmaterialen en ook een vorklift stonden binnen in de loods in lichterlaaie. De brandweermannen hadden de situatie uiteindelijk relatief snel onder controle. Ze konden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de loods zelf. Ook enkele aanpalende gebouwen bleven gevrijwaard. Buurtbewoners hadden voor aankomst van de hulpdiensten uit voorzorg al enkel oldtimers uit die plaatsen naar buiten gereden. De loods waar de brand uitbrak, liep binnenin wel zware schade op. Volgens de lokale politie Het Houtsche ontstond het vuur wellicht bij een batterij van een bromfiets, waarvan de lader nog in het stopcontact zat. De Knesselarestraat was tijdens de interventie van de brandweer plaatselijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer.