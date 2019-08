Bondscoach Sven Vanthourenhout opent cyclocrossparcours in eigen gemeente BHT

23 augustus 2019

22u39 0 Beernem In zijn eigen gemeente Beernem heeft bondscoach Sven Vanthourenhout een cyclocrossparcours geopend. Het is meteen de eerste plaats in West-Vlaanderen waar je zo’n uitgetekende hindernissenomloop van 550 meter vindt. “Toekomstige kampioenen uit de streek zullen hiernaartoe komen", voorspelt Vanthourenhout.

Bij aanleg van sporthal Drogenbrood in 2012 en 2013 werd nog een pop-up fietscrossparcours gebouwd. Het Beernemse Wielercomité maakte toen gebruik van die infrastructuur. Maar eenmaal de atletiekpiste was aangelegd, verdween het parcours weer. Na de inhuldiging van de atletiekpiste in september 2016 broedde de gemeente samen met Wielercomité Beernem verder op de uitwerking van een permanent cyclocrossparcours, dat nu klaar is.

“Met de uitbouw van een permanent technisch parcours in Drogenbrood biedt de gemeente Beernem de vele cyclocrossers en ook BMX’ers en mountainbikers de mogelijkheid om hun technische vaardigheden aan te scherpen”, zegt schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V). “Cyclocrossers opleiden is niet de enige bedoeling van het parcours. Kinderen leren fietsen en stuurvaardig maken, is minstens even belangrijk. Alles is aanwezig om kinderen aan het fietsen te brengen.”

Trainingsparcours

Om tot een volwaardig veldritparcours te komen, werden naast de heuvelzone ook verschillende hindernissen zoals balkjes, een wasbord en een zandstrook aangebracht. Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout en veldrijder Kenneth Van Compernolle hielpen mee. “Meer tevreden kan je niet zijn”, glundert Ignace Gernaey, voorzitter van Wielercomité Beernem. “Ik denk dat we hier nu een parcours hebben liggen, waar je alle kanten mee uit kan. Er zijn heuvels van diverse hellingsgraden. De schuine helling zorgt ervoor dat jonge renners kunnen leren om behendig af te dalen. Dit parcours is bewust als trainingsparcours uitgetekend. In de toekomst kunnen hier en in de buurt ook wel wedstrijden georganiseerd worden.”

Het cyclocrossparcours heeft nog geen naam, maar zou bijvoorbeeld vernoemd kunnen worden naar Bertje Vermeire, de kampioen en challenger van Roland Liboton uit Beernem. Maar ook het Sven Vanthourenhout-parcours zou niet mis klinken. De huidige bondscoach veldrijden, die nog altijd in Beernem woont, organiseert er kampen voor jonge kinderen. “Het is fantastisch dat je zo'n parcours hier vindt”, zegt Vanthourenhout. “Nog niet zo lang geleden droomden we hiervan in West-Vlaanderen. Nu is het realiteit. Dit is toch een pluim voor de gemeente Beernem. Het wordt door de Sportdienst erg goed onderhouden.”

Er is voor elk wat wils, weet Vanthourenhout. Jong en oud kunnen er hun gading vinden. “Ik denk dat toekomstige kampioenen hier wel eens zullen passeren om hun techniek te verbeteren. Het zal in de toekomst geen toeval zijn als er nog eens een topper uit Beernem komt.”