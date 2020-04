Bibliotheek van Beernem start met afhaalpunt Bart Huysentruyt

02 april 2020

10u30 0 Beernem De Beernemse bibliotheek is in volle voorbereiding om vanaf maandag 6 april, bij het begin van de paasvakantie, een afhaalbib te lanceren.

Er zal gewerkt met een online reservatiesysteem. “Dit project ‘Boek een boek’ is uiteraard een mooi initiatief ten dienste van de Beernemse inwoners in deze corona-tijd”, zegt schepen van Cultuur Patricia Waerniers (CD&V). “Met een goed boek kan de tijd wat sneller passeren en wordt in je kot blijven wat aangenamer.” Meer info volgt deze week op de Facebookpagina van de Beernemse bibliotheek. De leden van de bibliotheek zullen een mail met meer informatie ontvangen.

De overschakeling naar het nieuwe bibliotheeksoftware Wise, die eerder gepland was en waardoor de bilbiotheek een tijdje gesloten moest worden, is bovendien net afgerond.