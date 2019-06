Betrapte dief vlucht weg en kan na ongeval opgepakt worden Jelle Houwen

25 juni 2019

Twee mannen van Roemeense origine riskeren elk 18 maanden cel voor een inbraak in een wagen aan het station van Beernem. Op 9 februari merkte een bewoonster plots R.N. op in haar tuin. Ze sprak haar aan waarop de man haastig vroeg waar de Spar was en wegging. Niet veel later zag ze plots een Renault met Franse nummerplaten voor haar deur staan. Ze herkende R.N., die nu ook zijn kompaan D.D. bij had. De vrouw belde de politie waarop het duo wegvluchtte. Niet veel later was hun wagen echter betrokken in een ongeval en nam R.N. te voet de vlucht. Hij kon opgepakt worden en werd samen met D.D. gearresteerd. Het bleek dat er in hun wagen een GPS, balpen en notitieboekje gevonden werden afkomstig van de inbraak in de wagen. Ze hadden ook diverse schoenen en werkmateriaal bij zich. Naar eigen zeggen pleegde D.D. de feiten alleen maar het is dan wel vreemd dat enkel R.N. in de tuin gezien werd. Vonnis op 3 juli.