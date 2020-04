Bestuurder vlucht weg na spectaculair ongeval met gaslek tot gevolg: “We zagen enkel nog een wagen met draaiende motor staan” Siebe De Voogt

17u19 1 Beernem Een roekeloze bestuurder heeft woensdagavond voor een ravage gezorgd in de Sijselestraat in Oedelem. De chauffeur crashte in enkele voortuintjes, ramde enkele brievenbussen en uiteindelijk ook een gasleiding. Hij of zij vluchtte nadien te voet weg. “We hoorden een enorme klap, maar zagen enkel nog een wagen met draaiende motor staan”, vertelt Marc Everaert (67).

Oedelemnaar Marc Everaert (67) zat woensdagavond rond 21.30 uur in de zetel televisie te kijken met zijn vrouw Yvette Arickx (72). Het koppel werd plots opgeschrikt door een luide knal. “Ik deed de gordijnen omhoog en zag dat een steen van een vijftal kilo door het raam van mijn caravan was gevlogen”, vertelt de man. “Het gevaarte was vanuit de voortuin van m’n buurman dertig meter verder gekatapulteerd. Ik wist meteen dat er iets ernstigs gebeurd was. Ik ben naar de straat gelopen en zag een gecrashte Ford Fiësta staan met draaiende motor en zonder linkervoorwiel. Van de bestuurder was geen spoor meer.”

Ravage

De chauffeur had na het ongeval te voet de vlucht genomen. Als bij wonder raakte hij of zij niet ernstig gewond. De ravage in de Sijselestraat was immers enorm. De bestuurder raakte in een recht stuk van de weg af en reed door verschillende voortuintjes. Hij ramde verschillende brievenbussen en uiteindelijk ook een gasleiding. “De leiding was volledig door”, zegt Marc. “Het gas is bijna een uur lang kunnen ontsnappen. Hoe gevaarlijk moet dat niet geweest zijn? De politie en brandweer hebben meteen een perimeter van een vijftigtal meter ingesteld. We mochten ons huis twee uur lang niet meer binnen. Met enkele brandweermannen heb ik gelukkig wel nog ons hondje naar buiten kunnen halen.”

Hoge snelheid

Netwerkbeheerder Fluvius trok donderdagmorgen ter plaatse om de gasleiding te herstellen. Voor Marc en Yvette waren de emoties van de avond voordien nog niet voorbij. “We hebben nooit verstaan hoe een wagen een gevel kapot kan rijden, maar na gisterenavond begrijpen we dat beter dan ooit. De impact van die wagen moet enorm geweest zijn. Bij onze buurman reed de chauffeur een stenen muurtje omver. De wegvliegende brokstukken deden een verkeerspaal afknappen. Ongelooflijk.”

De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar het ongeval. “We zijn volop bezig met het identificeren van de bestuurder", zegt woordvoerster Lien Vermeersch. “Over de oorzaak van het ongeval hebben we nog geen duidelijkheid.” Volgens Marc en Yvette wordt in de Sijselestraat al jaren veel te snel gereden. “De bebouwde kom stopt zo’n 50 meter voor onze woning. Hier mag opnieuw 70 km/uur gereden worden. In werkelijkheid liggen de snelheden echter soms vele malen hoger. We hebben de situatie al aangekaart bij de gemeente. Volgens ons zijn een verkeersremmer of flitscamera oplossingen, maar die zijn er op vandaag nog niet gekomen.”