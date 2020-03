Bestuurder gaat rechtdoor op afrit E40 en raakt lichtgewond Siebe De Voogt

05 maart 2020

11u38 0 Beernem Op de E40 in Beernem is donderdagvoormiddag een bestuurder lichtgewond geraakt bij een ongeval op de afrit. De man ging rechtdoor in de korte bocht.

De man reed even voor 11 uur in de richting van de kust, toen hij in Beernem de afrit wilde nemen. Hij schatte de korte bocht wellicht verkeerd in en ging rechtdoor. De wagen ging door het gras en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een aardeberm. De bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn wagen werd getakeld.