Bestelwagen rijdt fietser aan, politie spoort bestuurder op Siebe De Voogt

21 september 2020

17u40 0 Beernem In Drie Koningen in Beernem is maandagmorgen een 59-jarige fietser uit Aalter aangereden door een bestelwagen. De aanrijder zette na het ongeval gewoon zijn weg verder.

Het ongeval gebeurde volgens de politie Het Houtsche even na 7.30 uur. Het slachtoffer reed met zijn fiets in de richting van de snelweg, toen een witte bestelwagen hem kruiste. Tijdens het manoeuvre werd de fietser geraakt door de zijspiegel van het voertuig. Hij kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. De bestelwagen reed na het ongeval door. De politie spoort de bestuurder op.