Bergstraat in Oedelem krijgt bijenvriendelijke berm én 62 extra bomen Bart Huysentruyt

12 oktober 2020

In de Bergstraat, op de kam van de zogenaamde Oedelemberg, heeft de Groendienst van Beernem de bermen ingezaaid met inheemse bloemenzaden en grassen. Bedoeling is om de biodiversiteit te verhogen.

“In ons bestuursakkoord staat er dat we voor een ecologisch en gezond Beernem gaan”, zegt schepen van Milieu Jan Vanassche (Groen). “De bronzaden van het bloemenmengsel zijn verzameld in de natuur in België en zijn geschikt voor droge gronden. Een deel ervan bestaat uit zaden van eenjarige bloemen: dit zorgt ervoor dat er in het eerste jaar na het zaaien al bloei is. De Groendienst zal er ook nog 62 zomereiken aanplanten, om in deze straat opnieuw een volwaardige dreef te creëren. De bermen worden op die manier aantrekkelijk voor insecten, vlinders en vogels.”