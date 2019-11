Belbushalte aan woonzorgcentrum Patershof: “Eindelijk krijgen bewoners verbinding” Bart Huysentruyt

07u45 0 Beernem Er komt een belbushalte aan het woonzorgcentrum Patershof in Beernem. Er was al vijf jaar geleden een vraag voor zo’n halte om de bewoners een betere verbinding te geven.

Roos Lambrecht (Groen) stelde toen de vraag in de gemeenteraad. “Voor de meer dan 30 bejaarde bewoners zou dit een hele goede zaak zijn”, zegt Roos Lambrecht. Toenmalig schepen en huidig bur-gemeester Jos Sypré (CD&V) vond de vraag zeer terecht en kaartte die aan bij De Lijn. “Er is heel wat tijd over gegaan vooraleer De Lijn op mijn voorstel inging, omdat de vervoersmaatschappij geen nieuwe halte wilde creëren”, zegt ze. De busmaatschappij zal de halte ‘Mexico’ (kruispunt Hoorn-straat met Mexicostraat) verplaatsen naar het woonzorgcentrum Patershof, ter hoogte van de in-gang. Aan de halte ‘Mexico’ stapte in 2018 niemand op en in 2019 tot nu toe amper zeven personen. “Gelet op het grotere potentieel en de hogere nood aan het woonzorgcentrum is een verschuiving gerechtvaardigd”, liet De Lijn weten.